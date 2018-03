TVS: Rektor Marušič nezakonito odpustil 12 profesorjev, zdaj jih mora vzeti nazaj

Koper, 6. marca - Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo prvostopenjski sodbi v tožbi 12 odpuščenih profesorjev zoper Univerzo na Primorskem (UP). Sklenilo je, da jim mora rektor Dragan Marušič v osmih dneh nuditi zaposlitev in jim omogočiti pedagoško delo v skladu s pogodbo, ki so jo imeli pred vročitvijo odpovedi, je danes poročala TV Slovenija (TVS).