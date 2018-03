Finance: Ali kaj razmišljate o višini svoje pokojnine? (7. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Če je povprečna pokojnina po podatkih OECD v Sloveniji okoli 610 evrov in povprečna pokojnina za 40 let dela okoli 810 evrov, je to neko povprečje, ki lahko nekaj pove ali pa tudi ne. Ker pokojnina je v Sloveniji marsikaj; za invalidsko, vdovsko, borčevsko, starostno, skratka pragozd, ki ima skupno ime pokojnina, piše Janez Tomažič v Financah.