Primorske novice: Nekaj upanja za pogorišče (7. 3.)

Koper, 6. marca - Zgodba pivškega Javorja, ki je končal na kolenih, je zgodba o razvrednotenju skoraj vsega, kar se razvrednotiti da. In to še pred stečajem matične družbe. Zaradi zavlačevanja in izkoriščanja vseh pravnih sredstev in pritožbenih postopkov, ki jih zakonodaja dopušča, stečaja kljub predlogu še vedno ni, piše Veronika Rupnik Ženko v Primorskih novicah.