Slovenija kandidatka za evropsko regijo gastronomije

Ljubljana, 6. marca - Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) je Slovenijo potrdil kot kandidatko za naziv Evropska gastronomska regija 2021. Slovenija mora tako do konca maja pripraviti t. i. ponudbeno knjigo, v kateri bo opredelila svojo vizijo in cilje ter predstavila seznam aktivnosti, povezanih z razvojem gastronomije.