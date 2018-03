Na dražbo še en portret Picassove ljubimke Marie-Therese Walter

New York, 6. marca - Španski umetnik Pablo Picasso (1881-1973) je rad upodabljal svojo muzo in ljubico Marie-Therese Walter, s katero se je v ljubezensko razmerje spustil okoli leta 1927. Nedavno so pri Sotheby's prodali portret Marie-Therese z baretko in v karirasti obleki, zdaj se obeta še dražba slike umetnikove ljubimke pri počitku, ki datira v leto 1932.