V Picassovem muzeju v Malagi sanjski svet Federica Fellinija

Malaga, 14. februarja - Italijanski režiser Federico Fellini, ki se podpisuje pod kultni film Sladko življenje, je 30 let zapisoval svoje sanje in jih zbral v antologiji Knjiga sanj. Neke noči leta 1962 je prvič sanjal tudi španskega umetnika Pabla Picassa. Kako sta povezana Fellini in Picasso, ne le skozi sanje, se posveča nova razstava v Picassovem muzeju v Malagi.