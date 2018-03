V Novem mestu septembra 1. novomeški tekaški polmaraton

Novo mesto, 5. marca - Mestna Občina Novo mesto, njen Zavod Novo mesto in tamkajšnje športno rekreativno društvo Fit klub bodo 29. in 30. septembra pripravili tekaški konec tedna z osrednjim 1. novomeškim polmaratonom. Pri tem računajo na skupne učinke športa in turizma, novomeška občina bo prireditev med drugim preko razpisa podprla z 10.000 evri.