V Novem mestu bo prihodnje leto Štukljevo

Novo mesto, 13. novembra - V Novem mestu, kjer se je leta 1898 rodil najstarejši olimpionik in tamkajšnji častni občan Leon Štukelj, bodo prihodnje leto evropske kulturne dediščine razglasili za Štukljevo leto in ga posvetili 120-letnici njegovega rojstva. Pri pripravi prireditev in drugih obeleževanj Štukljevega leta se je z novomeško občino povezalo več ustanov in društev.