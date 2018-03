Irak odredil zaplembo premoženja predstavnikov režima Sadama Huseina

Bagdad, 5. marca - Iraške oblasti so odredile zaplembo premoženja, ki je pripadalo usmrčenemu diktatorju Sadamu Huseinu in več kot 4200 predstavnikom njegovega nekdanjega režima. Po strmoglavljenju režima leta 2003 so si del premoženja že prilastile nova oblasti, s tem ukrepom pa želijo tovrstne procese legalizirati.