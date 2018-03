Delo: Težava je tudi v Bruslju (5. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Predstavniki evropske komisije se radi vidijo kot glas razuma in resnosti v pogajanjih o brexitu, v katerih nasprotna stran do zdaj ni hotela dovolj natančno povedati, kaj si želi doseči. Zato prevzemajo iniciativo in na dan prihajajo s predlogi, za katere mislijo, da lahko pogajanja potisnejo do naslednje točke in čez, piše v Delu Jure Kosec.