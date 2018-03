Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o izjavi ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca, da so pripravili vse potrebno za tožbo proti Hrvaški. Agencije so poročale tudi o izjavi premierja Mira Cerarja, da bo pozval k večji podpori pravnim postopkom zoper Hrvaško, in o komentarju Erjavca na izid italijanskih volitev.