Iraški parlament v državnem proračunu znižal sredstva za Kurdistan

Bagdad, 3. marca - Iraški poslanci so danes potrdili nov proračun v višini 88 milijard ameriških dolarjev, pri čemer so delež sredstev za avtonomno regijo iraški Kurdistan znižali s 17 na 12,6 odstotka. Odnosi med osrednjo iraško vlado in kurdistanskimi oblastmi so se sicer zaostrili po referendumu o neodvisnosti Kurdistana, ki ga Bagdad ni upošteval.