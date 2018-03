V Tržiču knjigi o tekstilni dediščini in o prvi polovici 20. stoletja

Tržič, 3. marca - Tržiški muzej je pred kratim izdal novi knjigi. Prva je katalog k lani postavljeni stalni razstavi Klobčič in nit, stari modni hit, ki razkriva spoznanja o tržiški rokodelski tekstilni dediščini, druga knjiga pa je Tržič v besedi in sliki: Spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja, v kateri so zbrane pripovedi starejših Tržičanov.