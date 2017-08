V Tržiškem muzeju nova stalna razstava o tradiciji nogavičarstva in tkanja

Tržič, 31. avgusta - Stalni razstavi čevljarstva in usnjarstva ter Slovenskega smučarskega muzeja se danes v Tržiškem muzeju pridružuje nova stalna razstava Klobčič in nit, stari modni hit. V prenovljeni stalni razstavi nogavičarske, tekstilne in barvarske zbirke so na sodoben interaktiven način predstavljene obrti, ki so v preteklih stoletjih cvetele v Tržiču.