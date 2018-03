Združenje evropskih jeklarjev opozarja na škodo v primeru uvedbe carin

Bruselj, 2. marca - Uvedba carin na jeklo in aluminij bi evropskim jeklarjem povzročila veliko škodo, menijo v združenju evropskih jeklarjev Eurofer. Kot so zapisali, so se ZDA s to potezo očitno odločile za globalni trgovinski spor, načrtovani ukrepi pa po mnenju združenja niso prava pot za odpravo domnevnih nepoštenih trgovinskih praks.