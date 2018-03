Vrnitev turških družin bi po mnenju treh evropskih poslancev lahko pomenila kršitev mednarodnega prava

Ljubljana, 2. marca - Evropski poslanci Tanja Fajon, Igor Šoltes in Franc Bogovič so zaskrbljeni, ker je Slovenija zavrnila prošnje za mednarodno zaščito turškim družinam, ki jim tako grozi izgon v Turčijo. Njihova vrnitev v Turčijo bi lahko zaradi tamkajšnjih varnostnih razmer pomenila hudo kršitev evropskega in mednarodnega prava ter načela nevračanja, so opozorili.