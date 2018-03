Dnevnik: Družinam pripadnikov gibanja Fethullaha Gülena zavrnjene prošnje za azil

Ljubljana, 1. marca - Prvim trem družinam pripadnikov gibanja Fethullaha Gülena, ki so po spodletelem državnem udaru v Turčiji pribežale v Slovenijo, so po poročanju današnje izdaje časnika Dnevnik zavrnili prošnje za azil. Slovenija prostovoljcem omenjenega gibanja ne verjame, da so v Turčiji ogroženi, piše časnik.