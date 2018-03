Primorske novice: Majhni so v bistvu največji (2. 3.)

Koper, 1. marca - Sistem zaščite in reševanja je sistem, ki ga postavi neka država, vendar so ta sistem v bistvu ljudje, ki so pripravljeni hiteti na pomoč drugim. Lahko smo ponosni, da v naši družbi še vedno veljajo vrednote, zaradi katerih nam ne manjka prostovoljnih gasilcev, gorskih in jamarskih reševalcev in drugih, v Primorskih novicah piše Danijel Cek.