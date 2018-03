Dnevnik: Ko sovražni govor postane krvav (1. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Umor slovaškega novinarja Jana Kuciaka in njegove sopotnice je novinarsko skupnost pretresel. Novinarji so bili zgroženi, užaloščeni, ogorčeni. Vendar je bil učinek umora ravno nasproten od hotenega: po njegovi smrti so mediji preplavljeni s pripovedmi o ozadjih delovanja ljudi, o katerih je Kuciak poročal, piše v Dnevniku Uroš Škerl Kramberger.