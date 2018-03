Erjavec nakazal, da bo odločitev glede Palestine padla na seji OZP

Ljubljana, 1. marca - Zunanji minister Karl Erjavec je pojasnil, da vlada danes ni sprejela predlaganega sklepa o priznanju neodvisnosti Palestine, ampak so obravnavali informacijo v zvezi s tem vprašanjem, ki jo bodo zdaj posredovali v parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Ta naj bi se opredelil do vprašanja, vlada pa bo ustrezno s to odločitvijo nadaljevala.