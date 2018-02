V minuli noči devet tujcev poskušalo nezakonito vstopiti v Slovenijo

Obrežje, 22. februarja - Policisti so v pretekli noči prijeli devet tujcev pri nezakonitem vstopu v državo. Šest jih je nezakonito prečkalo mejo, trije pa so se skušali mejni kontroli izogniti tako, da so se skrili v tovornem vozilu. Slednje so policisti vrnili na Hrvaško, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.