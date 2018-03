Zadnji dan za prijavo na mesto generalnega direktorja policije

z informacijo o prijavi Veličkega v 2. odstavku

Ljubljana, 1. marca - Danes se bo iztekel rok za prijavo na natečaj ministrstva za notranje zadeve za mesto generalnega direktorja policije, s katerega se je prejšnji mesec upokojil Marjan Fank, kot vršilec dolžnosti pa to funkcijo zdaj opravlja Simon Velički. Z ministrstva za javno upravo so za STA sporočili, da so do srede prejeli eno prijavo.