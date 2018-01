Györkös Žnidarjeva za Večer: Policijska stavka nam ni interesu

Ljubljana, 27. januarja - Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je v pogovoru za Večer glede napovedane nove policijske stavke poudarila, da stavkovni sporazum s policisti izpred dveh let ne more biti avtomatična podlaga za popravek plač drugim poklicnim skupinam. "Ni pa nam v interesu, da do stavke pride," je dodala.