Abanka podaljšala rok za zbiranje ponudb za odkup terjatev do Tuša

Ljubljana, 1. marca - Abanka je podaljšala rok za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup zavarovanih terjatev, ki jih ima do družb Engrotuš, Tuš nepremičnine in Tuš Beograd v višini 61,76 milijona evrov. Rok, ki se je iztekel v sredo, so v banki podaljšali do 8. marca, po neuradnih informacijah Dela pa je med tujimi skladi precej zanimanja za nakup.