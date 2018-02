Cerar: Rast BDP dokazuje, da smo na pravi poti

Ljubljana, 28. februarja - Slovenija je lani po prvih podatkih statističnega urada zabeležila petodstotno gospodarsko rast. "To lepo dokazuje, da smo čvrsto na pravi poti gospodarskega razvoja in finančne konsolidacije," je danes ocenil premier Miro Cerar. A ob tem moramo biti previdni in ne smemo dovoliti, da bi trošili več, kot ustvarimo, je poudaril.