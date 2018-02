Umar: Slovenija uspešno zmanjšuje v času krize poglobljeno vrzel

Ljubljana, 28. februarja - Slovenija je po rasti BDP ponovno opazno presegla povprečje evrskega območja in s tem nadalje zmanjšala v času krize poglobljeno vrzel, so danes podatke prve podatke statističnega urada, da je država lani zabeležila petodstotno rast, pospremili v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).