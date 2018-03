Predstavniki BiH predali Evropski komisiji izpolnjen vprašalnik

Sarajevo, 28. februarja - Bosanski premier Denis Zvizdić in predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Dragan Čović sta danes v Sarajevu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju predala izpolnjen vprašalnik Evropske komisije. Ob tem je Juncker dejal, da bosta odslej Evropska unija in BiH "hodili skupaj", poročajo tuje tiskovne agencije.