Juncker turnejo po Zahodnem Balkanu nadaljuje v BiH in na Kosovu

Sarajevo, 28. februarja - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljuje v BiH in na Kosovu. Predstavniki BiH mu bodo ob tej priložnosti izročili odgovore na vprašalnik Evropske komisije, ki so ga prejeli že leta 2016 in na podlagi katerega bodo v Bruslju odločili o dodelitvi statusa kandidatke BiH.