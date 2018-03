V SNG Maribor pripravljajo baletni večer sodobnih koreografij Leva desna, leva desna

Maribor, 28. februarja - Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo v petek premierno izvedel baletni večer sodobnih koreografij Leva desna, leva desna v koreografiji Gaja Žmavca, Edwarda Cluga in Alexandra Ekmana. V trojčku Maestro, Hill Harper's Dream in Left Right Left Right bodo nastopili solisti in ansambel Baleta SNG Maribor.