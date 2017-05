SNG Maribor v novi sezoni v tesnejše sodelovanje s Teatrom Verdi iz Trsta

Maribor, 26. maja - Slovensko narodno gledališče Maribor v novi sezoni med drugim napoveduje premiere dram Hamlet, Bog masakra in Samomorilec ter avtorski projekt Jerneja Lorencija Simpozij. Na oder bo postavilo tudi opere La boheme, Moč usode in Nesrečniki ter baleta Silfida in Leva desna, leva desna in ob tem začelo okrepljeno sodelovati s Teatrom Verdi iz Trsta.