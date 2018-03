V celjskem gledališču začetek 27. festivala Dnevi komedije

Celje, 1. marca - S komedijo Čakalnica Nejca Gazvode v režiji Dejana Batoćanina in Uroša Fürsta ter izvedbi SiTi Teatra in Krekerja se bodo v celjskem gledališču začeli 27. Dnevi komedije. V tekmovalnem delu je osem predstav. Te se bodo potegovale za žlahtno komedijo, podelili bodo tudi nagrade za žlahtnega režiserja ter žlahtno komedijantko in komedijanta.