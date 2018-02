V SLG Celje se v četrtek začenja 27. festival Dnevi komedije

Celje, 26. februarja - V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje se bo v četrtek uri začel 27. festival Dnevi komedije. V tekmovalnem programu bo osem predstav. Festival, ki bo potekal do 17. marca, bo odprla komedija Čakalnica Nejca Gazvode v režiji Dejana Batoćanina in Uroša Fürsta in izvedbi SiTi Teatra BTC in Krekerja.