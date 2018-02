Cene kmetijskih pridelkov lani v povprečju za osem odstotkov višje

Ljubljana, 28. februarja - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile lani povprečno za 8,1 odstotka višje kot leta 2016. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 8,8 odstotka, cene živali in živalskih proizvodov pa za 7,7 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada.