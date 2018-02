Kmetijski pridelki ob koncu lanskega leta dražji

Ljubljana, 18. februarja - Kmetijski pridelki pri slovenskih pridelovalcih so se v zadnjem četrtletju lani podražili. Cene so se po izračunih statističnega urada v primerjavi z zadnjim trimesečjem 2016 v povprečju zvišale za 7,9 odstotka - rastlinski pridelki so bili dražji za 7,2 odstotka, živali in živalski proizvodi pa za 8,4 odstotka.