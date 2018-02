Ameriška pevka Joan Baez z verjetno zadnjim albumom in turnejo

Cleveland, 28. februarja - Ameriška pevka Joan Baez je posnela, kot sama pravi, najverjetneje svoj zadnji studijski album. Njegov izid je napovedan za 2. marec. Na albumu z naslovom Whistle Down the Wind je zbranih deset skladb. Poleg tega je pevka v petek v Stockholmu začela turnejo Fare Thee Well Tour, ki jo bo čez pomlad in poletje vodila po evropskih prizoriščih.