Joan Baez in Pearl Jam bodo sprejeti v muzej slavnih rock and rolla

Cleveland, 22. decembra - Folk pevka Joan Baez, grunge skupina Pearl Jam in preminuli raper Tupac Shakur so med imeni, ki bodo prihodnje leto sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla. O sprejemu v muzej s sedežem v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio glasuje okrog 900 glasbenih strokovnjakov. Inavguracijska slovesnost bo 7. aprila v New Yorku.