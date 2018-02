V teh mrzlih dneh živali v naravi pustiti pri miru

Ljubljana, 27. februarja - Divje živali so pozimi po navedbah biologa Huberta Potočnika ogrožene zaradi mraza, snega in pomanjkanja hrane. Hkrati je hud mraz pritisnil ravno v obdobju proti koncu zime, ko so živali večino svojih maščobnih zalog že porabile. Ker jih lahko ogrozi že vsako vznemirjenje, je po Potočnikovih besedah zelo pomembno, da ne posegamo v njihovo okolje.