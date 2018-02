Balkan zajel sibirski mraz, sneg in veter ohromila promet

Zagreb, 27. februarja - Letošnja zima je pokazala zobe s polarnimi temperaturami, ki so s snegom in močnim vetrom zajele Hrvaško, Srbijo, BiH, Črno goro, Makedonijo in Albanijo. Slabo vreme je ohromilo promet, ki je na posameznih cestnih odsekih prekinjen. Sneg je zapadel ob črnogorski obali, temperature pod ničlo so tudi na dalmatinskih otokih.