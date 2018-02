Zaradi močnega vetra promet oviran v Pomurju, na Gorenjskem in Primorskem

Ljubljana, 26. februarja - Močan veter ovira promet ponekod v Pomurju ter na Gorenjskem in Primorskem. Na primorski avtocesti med Uncem in Senožečami veter dela snežne nanose in je vidljivost zato slabša. Na cestah Postojna-Razdrto in Postojna-Pivka so zaradi tega tudi zastoji. Na prometno-informacijskem centru priporočajo voznikom, naj vozijo z zmanjšano hitrostjo.