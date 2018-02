Število težje poškodovanih na gorenjskih smučiščih se približuje številki iz lanske sezone

Kranj, 22. februarja - Število težje poškodovanih na gorenjskih smučiščih se v letošnji sezoni že približuje številu poškodovanih v lanski sezoni. Samo v času od začetka počitnic do danes so policisti na gorenjskih smučiščih obravnavali tri nesreče. Zato opozarjajo, naj na smučišču hitrost in način smučanja prilagodimo razmeram in svojim sposobnostim.