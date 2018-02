Zimske razmere in veter močno ovirajo promet na Hrvaškem

Zagreb, 26. februarja - Zaradi zimskih pogojev in močnega vetra za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo Hrvaške in obalo danes ni odprtih cest, je poročal hrvaški avto klub. Za ves promet je zaprta avtocesta Zagreb-Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje, samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Čavle-Delnice.