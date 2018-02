Zapletu pomurskega lekarniškega spora ni videti konca

Murska Sobota, 25. februarja - Sporu med Pomurskimi lekarnami in soboško občino ni videti konca. Po tistem, ko je okrožno sodišče zavrnilo pritožbo zaradi izbrisa Ivana Zajca kot v. d. direktorja lekarn in so soboško občino pri nasprotovanju imenovanja Zajca podprle še tri največje občine v regiji, je Zajc za novo imenovanje direktorja znova prijavljen kot edini kandidat.