Javno obračunavanje med soboško občino in Pomurskimi lekarnami

Murska Sobota, 15. februarja - Spor med soboško občino in Pomurskimi lekarnami je prešel v javno obračunavanje. Prva v sporočilih javnosti trdi, da je svet zavoda ugrabil Pomurske lekarne, slednje pa občini vračajo, da problematike javnih naročil v državi ne more rešiti samo en zavod, in sprašujejo, kako lahko dve sodišči o povsem enaki zadevi odločita povsem nasprotno.