Izbranih osem finalistov za slovenskega predstavnika na Evroviziji

Ljubljana, 17. februarja - V finale Eme, na kateri bodo prihodnjo soboto izbrali slovenskega predstavnika na letošnji Evroviziji, so se uvrstili Proper, Lara Kadis, BQL, Lea Sirk, Indigo, Ina Shai, Marina Martensson in Nuška Drašček. Polovica novincev in polovica povratnikov na tej prireditvi si bo čez teden dni še enkrat poskušalo zagotoviti vstopnico za majsko Lizbono.