Še do srede čas za vpis v register nastanitvenih obratov

Ljubljana, 26. februarja - V sredo se izteče rok, do katerega se morajo nastanitveni obrati vpisati v register pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Od četrtka naprej bo poleg vpisa v register obvezno tudi elektronsko posredovanje podatkov o gostih in prenočitvah prek novega sistema eTurizem.