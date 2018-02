V register vpisane že okoli tri četrtine nastanitvenih obratov

Ljubljana, 9. februarja - V register nastanitvenih obratov, ki ga je 1. decembra lani vzpostavila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), se je doslej vpisalo 2950 nastanitvenih obratov. To je okoli tri četrtine vseh nastanitvenih obratov, vpisi pa potekajo nemoteno, so za STA pojasnili na Ajpesu.