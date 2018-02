Šentjurska občina v obnovo ceste skozi Dramlje in odseka Razbor-Hotunje

Šentjur, 25. februarja - Šentjurski župan Marko Diaci je v četrtek podpisal dve pogodbi za prenovo dveh cestnih odsekov z na javnem razpisu izbranim izvajalskim podjetjem Voc Celje. Občina bo tako za obnovo ceste skozi Dramlje in odseka Razbor-Hotuenja odštela skoraj 840.000 evrov. Dela se bodo začela takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, so sporočili z občine.