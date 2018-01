Končanje prenove zadnjega odseka ceste Sevnica-Planina predvidoma jeseni

Sevnica/Ljubljana, 17. januarja - Novembra lani začeto modernizacijo zadnjega nekaj manj kot dvokilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, naj bi končali do konca novembra. Nekaj manj kot 2,7 milijona evrov vredno naložbo bo plačala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).