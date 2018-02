S priročnikom do večjega deleža ekoloških živil v gastronomiji

Maribor, 23. februarja - V Sloveniji je le peščica certificiranih gostincev za ponudbo ekoloških jedi in da bi to spremenili, so na mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede izdelali priročnik za gostince z navodili, kako do zaupanja vredne ekološke ponudbe v gastronomiji. "Tudi hitra prehrana je lahko ekološka," je povedala strokovnjakinja Martina Bavec.