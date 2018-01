Slovenija z novim sistemom za trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Ljubljana, 31. januarja - Agencija RS za okolje in raziskovalno središče Forschungszentrum Jülich sta zaključila pripravo modela mGROWA-SI, ki bo državi v pomoč pri trajnostnem upravljanju z vodnimi viri. Regionalne modele so uspešno že izvedli v delih Nemčije, Grčije in Francije, Slovenija pa je prva evropska država, ki ima sistem vzpostavljen na celotnem območju.